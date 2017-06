Iván Bulos: “No está en mis planes volver a Perú, ni a Sudamérica”

Han pasado más de un año y medio de la última vez que Iván Bulos jugó en el Torneo Descentralizado. El exdelantero de Deportivo Municipal la rompió y ello fue determinante para que el fútbol chileno se fije en él. Hoy, el ex Sporting Cristal viene sumando varios minutos en el Boavista de Portugal, en el que lleva dos tantos. Y claro, el artillero no tiene la mínima intención de regresar a Perú, para convencer a Ricardo Gareca.



“No está en mis planes volver a Perú, ni al fútbol de Sudamérica. En Portugal juego con los mejores y la diferencia entre una liga y otra es notable. Es difícil jugar en Europa, pero tienes que adaptarte rápido, porque puedes no volver a figurar”, dijo Iván Bulos a Gol Perú.



En ese sentido, el exdelantero de Sint-Truiden de Bélgica aseguró que Ricardo Gareca lo considera parte del universo de jugadores que están en la consideración para ser llamados a la Selección Peruana, a la que defendió a finales del 2015 en dos amistoso ante Colombia y Estados Unidos.



“Me reuní con el profesor Ricardo Gareca y me dijo que era uno de los jugadores que está dentro de su consideración. Me convoquen o no, tengo claro que seguiré en Europa”, agregó Iván Bulos.



Por otro lado, Bulos reveló que recibió varias propuestas de clubes peruanos para reforzarlos a inicios de año, luego de no conseguir la continuidad esperada en el O'Higgins de Chile.

