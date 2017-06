¿Jefferson Farfán tiene chance de volver a la Selección Peruana? Ricardo Gareca aclaró el panorama

Ricardo Gareca se volvió a pronunciar sobre una posible convocatoria de Jefferson Farfán. El delantero empezó la pretemporada con el Lokomotiv de Moscú y dio dos asistencias de gol en un partido amistoso, pero su llamado a la Selección Peruana estaría más lejos que cerca.

Ricardo Gareca aclaró así el panorama de la 'Foquita' en la bicolor. "A Jefferson Farfán lo que le falta es jugar pero con continuidad, de pronto lo vemos jugar un partido y todos nos ponemos contentos. Pero lo que necesito ver es una continuidad", dijo el entrenador en una entrevista con Latina.



¿A quiénes se refería Gareca?: "Estamos observando hasta ocho centrodelanteros" [FOTOS]



El DT fue claro al afirmar que la falta de continuidad y los problemas extradeportivos de la 'Foquita' no le hicieron bien a la Selección Peruana. "No venía con continuidad, venía con problemas. Todo ese tipo de situaciones no le hace bien a la Selección y perjudica al jugador", afirmó.

"No solo que reaparezca sino que se pueda afianzar y pueda tener un tiempo prudencial", dijo Ricardo Gareca. El delantero ve así complicado su retorno a la bicolor para los duelos amistosos ante Bolivia y Ecuador a jugarse en agosto y septiembre.

El entrenador de la Selección Peruana reiteró también que tuvo una comunicación telefónica con Carlos Zambrano. "Yo hablé por teléfono con él y encontré un interés importante de querer estar en la selección, me puso contento pero no le aseguré absolutamente nada", dijo.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: Luis Advíncula y Pedro Aquino hacen de las suyas en pretemporada de Lobos BUAP

Selección Peruana: Luis Advíncula y Pedro Aquino hacen de las suyas en pretemporada de Lobos BUAP.

LEE TAMBIÉN