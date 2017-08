Jefferson Farfán es la principal novedad en la convocatoria de la Selección Peruana para sus duelos contra Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial. La 'Foquita', jugador del Lokomotiv Moscú de Rusia, regresa luego de 17 meses de ausencia por bajo rendimiento tras recuperar su nivel de juego.

"Volver a la Selección Peruana para mí es muy importante. Tuve lesiones durante un año y medio y por desgracia eso me impidió entrenar y actuar a nivel internacional. Estuve muy preocupado. Ahora eso está en el pasado. La convocatoria demuestra una vez más que trabajo, entreno y me muevo en la dirección correcta", comentó Farfán para un medio ruso.

El jugador de 32 años, agregó: "El entrenador, el cuerpo técnico y mis compañeros del Lokomotiv Moscú han hecho una enorme contribución a mi regreso a la Selección Peruana. Estoy muy agradecido a todos ellos. Espero que esto me ayude a ser llamado también en el futuro".

Sobre la decisión de fichar por el Lokomotiv Moscú, Jefferson Farfán aseguró: "Las propuestas eran muchas, pero decidí por venir aquí. Este es mi nuevo reto, lo he aceptado. He sido muy bien recibido, así que ni siquiera pensar en moverme. Si Dios quiere, vamos a pasar mucho tiempo aquí, trataré de ser útil para el club al cien por cien".

También habló sobre su posición en el campo de juego: "Durante mi carrera he jugado en todas las posiciones excepto portero. Soy un profesional y con eso no tengo problemas. Estoy listo para jugar en ataque, en el centro o de defensa. Una vez más, soy un profesional, y con esto no tengo ningún problema".

