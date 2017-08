Jefferson Farfán tras gol en Rusia: "tengo el ritmo de juego que me permite volver a mi selección"

Pensamos que ya no lo tendríamos, al menos no en este proceso. Pero Jefferson Farfán se encargó de darle la contra a todos los que ya no creían en él y comenzó la temporada en Rusia en un gran nivel. Actuaciones que resultaron irresistibles para Ricardo Gareca.

Este sábado la 'Foquita' volvió a brillar con el Lokomotiv y quedó listo para viajar a Lima; sin embargo antes de subir al avión y soportar el largo viaje, el delantero se dio el tiempo de explicar por qué su convocatoria es justa y también las razones por las que no venía siendo llamado.

"Tuve una lesión que me complicó estar en la Selección Peruana. Nunca he tenido problemas con los entrenadores. Poco a poco fui mejorando mi nivel y eso me ha conducido a volver a la bicolor", dijo Farfán para la página oficial del Lokomotiv Moscú.

"Tengo el ritmo de juego que me permite volver a mi selección y estoy muy motivado. Hoy (sábado) estoy viajando en la madrugada, será un viaje largo", agregó.

Por último, la 'Foquita' dijo no tener ningún problema con las posiciones en las que lo usa su DT en Lokomotiv. "Para mí no hay problema. Voy a ir a cualquier posición y juego al máximo. Yo trabajo para el equipo", culminó.

Jefferson Farfán llegará este domingo a la capital y de inmediato se pondrá bajo las órdenes de Ricardo Gareca con miras a los partidos ante Bolivia y Ecuador.

