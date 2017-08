Jefferson Farfán: "Así me den la camiseta 100 igual hay que jugar y ganar"

La Selección Peruana cumplió con su octavo día de entrenamiento con miras a los choques ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias Rusia 2018 y la gran novedad fue la presencia de Jefferson Farfán, quien trabajó a la par de sus compañeros.

"Estoy feliz, después de tiempo que no los veía. Ahora hay jugadores nuevos también. Feliz de estar aquí", comentó el jugador del Lokomotiv de Rusia.

Sobre el encuentro que se viene ante Bolivia en el Monumental, Farfán comentó: "Será un partido complicado como todos los partidos de Eliminatorias. Nosotros tenemos que mentalizarnos en jugar como siempre, al cien por ciento y sacar un resultado positivo".

Además, comentó que por el momento no ha tenido una charla extensa con el técnico Ricardo Gareca: "Hemos conversado muy poco, me dio la bienvenida nuevamente". Y le restó importancia al número de camiseta que usará en la Selección Peruana: "Así me den la camiseta 100 igual hay que jugar y ganar".

El delantero nacional estuvo fuera de la Selección Peruana un año y cinco meses. En su último encuentro con la camiseta nacional, Jefferson Farfán fue parte del empate a dos ante Venezuela, el 24 de marzo de 2016.



