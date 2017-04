Jefferson Farfán: el mensaje que le dejó a sus detractores

En las últimas semanas, el regreso de Jefferson Farfán a la Selección Peruana ha motivado diferentes opiniones. Por supuesto, un sector de hinchas no lo quieren de regreso y hasta le prenden velitas a Ricardo Gareca para que no lo vuelva a llamar. Pero hay otro grupo que considera necesario el retorno de ‘La Foca’ para la próxima fecha doble ante Bolivia y Ecuador, ante la suspensión de Paolo Guerrero.



Esta situación se intensificó luego del golazo que anotó Jefferson Farfán con Lokomotiv de Rusia, lo cual le permitió celebrar su primer triunfo oficial tras estar fuera de las canchas por varios meses. ¿Debe o no volver? Solo su rendimiento lo determinará. Ojalá y esté en buenas condiciones físicas en septiembre para los duelos por Eliminatorias.



Lo cierto es que Jefferson Farfán, desde Rusia, se ha pronunciado sobre esta situación que se ha marcado la agenda deportiva de la semana. La ‘Foca’ ha utilizado su Instagram para dejarle un mensaje a todos esos detractores, especialmente a los que no lo quieren más en la Selección Peruana.



“Dejen el bla, bla, bla”, escribió Jefferson Farfán, un día después de los 90 minutos oficiales que sumó con Lokomotiv. En esa línea, el peruano también mostró parte de su recuperación, para llegar en buenas condiciones física al próximo partido que disputará su club.



(Captura: Instagram) (Captura: Instagram)

Por otro lado, cabe destacar que Jefferson Farfán surgió como una posibilidad ante la suspensión de Paolo Guerrero por una fecha. Claro, Raúl Ruidíaz está a la espera de su oportunidad.

