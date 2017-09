Jefferson Farfán y una mirada hacia su carrera: “Creo que pude ser mejor”

Algunos lo catalogan de un futbolista al borde del retiro. Otros cuestionaron su regreso a la Selección Peruana, pero mucho aplauden la carrera envidiable que solidificó en Europa con bandera blanquirroja. De hecho, Jefferson Farfán, que hoy recorre del mundo para asegurar su futuro, se detuvo en el tiempo para mirar con orgullo los sueños que cumplió a base de esfuerzo.

"Creo que pude ser mejor. Tuve lesiones que fueron complicadas y no me ayudaron mucho. Estuve casi tres años lesionado. Me complicó mucho todo esto, pero me siento orgulloso de mí mismo por lo poco que he conseguido. No es fácil haber jugado en el PSV mucho tiempo lejos de la familia. Hay gente que piensa que es fácil estar en Europa”, manifestó el ex Alianza Lima a Movistar Deportes.

No hay duda que el paso de 'La Foca' por Schalke 04 fue determinante para que su fútbol se consolide en la élite. Alemania y Europa lo miraron con otros ojos y hasta lo halagaron en cada participación que tuvo en Champions League.

Farfán durante los entrenamientos, a dos días del duelo ante Ecuador. (Foto: Francisco Neyra) Farfán durante los entrenamientos, a dos días del duelo ante Ecuador. (Foto: Francisco Neyra) depor

“Yo tenía en la cabeza que quería jugar en las mejores ligas, la Champions y con los mejores futbolistas del mundo. Mi sueño era cruzarme con jugadores como Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, y gracias a Dios tuve la oportunidad de lograrlo”, agregó Farfán.

En ese sentido, Farfán confesó haber extrañado mucho a la Selección Peruana, a la que regresó después de 17 meses. Claro, la continuidad que logró en Lokomotiv de Rusia fue decisiva para ello.

“A Quito vamos a ir a sacar un resultado positivo, con la esperanza ganar y, si no se puede, robar lo máximo posible. No me preocupa la altura, ya he jugado ahí. En estas finales, lo que más te preocupa no es la altura, sino sacar los tres puntos”, concluyó Farfán.

