Jefferson Farfán: sus primeras declaraciones como jugador de Lokomotiv [VIDEO]

Y llegó el día en el que Jefferson Farfán finalmente estampó su firma en un club para salida de la inactividad que contrajo hace casi tres meses. La ‘Foca’ jugará por Lokomotiv de Rusia, según confirmó el club y el mismo jugador a través de sus redes sociales.



“Vengo a formar parte de esta linda familia de Lokomotiv. Estoy muy contento. Vamos a demostrar todo lo que podemos dar. Gracias al presidente, al club, a los fans por tanto cariño. ¡Vamos Lokomotiv!”, dijo Jefferson Farfán como nuevo jugador de la liga rusa.



Jefferson Farfán se sumó a la pequeña lista de peruanos que jugará en la liga rusa. El peruano, de esta manera, podrá enfrentar a su ex compañero de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, quien juega en Rubin Kazan.



¿Cuánto tiempo firmó Jefferson Farfán? Medios internacionales asegura que el ex Schalke 04 será jugador de Lokomotiv por seis meses. Sin embargo, el ex Alianza Lima podría extender su contrato a un año.



A sus 32 años de edad, Jefferson Farfán vestirá la quinta camiseta en lo que va de su carrera. La ‘Foca’ pasó por Alianza Lima, brilló en PSV de Holanda, se consolidó en Schalke 04 y cerró un jugoso contrato con Al Jazira de los Emiratos Árabes.

Alianza Lima: Luis Aguiar habló de su actuación en la 'Noche Blanquiazul' y de los hinchas

LEE ADEMÁS...