Jefferson Farfán reveló lo mal que la pasó lejos del fútbol

Muchos lo creía un jugador inactivo. Como Juan Carlos Oblitas. Y es que Jefferson Farfán se la pasó en Lima como carnada que alimentó a la prensa de espectáculos con cada salida nocturna o con cada ocurrencia que él mimos publicaba en Instagram. Pero Jefferson Farfán por fin se ha enfocado en mantener su carrera futbolística luego de estampar su firma con el Lokomotiv de Rusia por los próximos seis meses. Para eso, han tenido que pasar cerca de tres meses.



"He escuchado y leído muchas cosas sobre mí. Que no saben si quiero seguir jugando al fútbol, que no saben cuáles son mis prioridades. Lamento mucho escuchar esas cosas, dado que el fútbol siempre ha sido y seguirá siendo mi pasión y mi vida", dijo Jefferson Farfán a "Diario de un Scout".



En su momento, Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Selección Peruana, aseguró que Jefferson Farfán “parece un jugador retirado”. Si bien es cierto, el ex PSV fue visto con personajes de la televisión moderna y su vida amorosa opacó lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol.

Jefferson Farfán en la era Al Jazira. Jefferson Farfán en la era Al Jazira.

Por la puerta falsa



Como se recuerda, Jefferson Farfán negoció su salida de Al Jazira, a pesar de mantener contrato con el club de los Emiratos Árabes. Las constantes lesiones además motivaron que el peruano sume apenas 12 partidos oficiales en casi un año.



"Lamento que se diga que yo ya no priorizo el fútbol porque no es así. Lamentablemente las personas muchas veces opinan sin fundamentos y especulan con mi nombre. Nadie sabe por lo que he pasado, las lesiones que he sufrido, los problemas contractuales o personales que pude haber tenido", agregó Jefferson Farfán.



¿Y Alianza Lima?



Alianza Lima reconoció su interés por Jefferson Farfán. El mismo Gustavo Zevallos confirmó que el club trataba de acercarse a las pretensiones del futbolista; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la ‘Foca’ manifestó su interés de continuar su carrera en el extranjero.



"Tuve varias propuestas de diferentes ligas; sin embargo, escogí jugar en Lokomotiv porque es un nivel de competencia importante, es Europa, y creo que también va a ser bueno para tener un nivel alto de competitividad. Encima, voy a estar en Rusia, donde se jugará el Mundial el próximo año, por lo que el mundo va a estar a la expectativa de lo que pase aquí”



Jefferson Farfán en el 'Día del Hincha Blanquiazul'. (Foto: USI) Jefferson Farfán en el 'Día del Hincha Blanquiazul'. (Foto: USI)

La Selección Peruana



"Me voy a preparar bien para volver a la selección y aportar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Yo sé que en las convocatorias están los mejores y llegar a la selección es por mérito propio. Confío mucho en mi capacidad", concluyó Jefferson Farfán.



Jefferson Farfán: sus primeras declaraciones como jugador de Lokomotiv [VIDEO]

LEE ADEMÁS...