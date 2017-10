Jorge Sampaoli: "Será un partido entre la furia de Argentina contra la calma de Perú"

"Perú sí nos lleva una ventaja pero no de días, sino de todo un proceso. Y nosotros estamos aquí, dando la cara y dando todo, para tratar de llevar a Argentina al Mundial. Estoy convencido que podemos hacerlo", así de claro fue Jorge Sampaoli este miércoles en la conferencia de prensa que brindó previo al choque por Eliminatorias de este jueves en La Bombonera.

El técnico de la albiceleste habló mucho de fútbol, del sistema que empleará, lo que busca en esta lucha de preparar el equipo contra el reloj y hasta de la forma en cómo jugará Lionel Messi. También de la salida de Paulo Dybala del once titular y hasta de lo que presentará la blanquirroja en La Bombonera. El 'hombrecito' habló de todo.

Ventaja blanquirroja



"La ventaja es cuando tiene, por mayor tiempo, la conducción de un país. Perú viene en alza, tratando de buscar un resultado que le permita definir en Perú la clasificación al Mundial que hace tiempo viene buscando. Vamos a enfrentar a un equipo consolidado y seguro, y tenemos que ser claros en nuestra necesidad y la búsqueda desmedida de un resultado en un partido donde nos jugamos la clasificación al Mundial. No creer que hay una diferencia en la preparación con nosotros sería mentir".

El sistema que empleará



"El sistema es importante para un equipo pero eso te lo dan los jugadores y el trabajo. Puedes tener una idea pero si no hay compatibilidad entre los jugadores uno queda nulo. Nosotros estamos en la búsqueda de relaciones y en base a ellas encontrar el sistema adecuado. Y tenemos que ensamblarlo en 48 horas de trabajo. Por ello necesitamos la conexión grupal y no una anarquía. Con eso no se gana. Hemos visto la necesidad de transformar la cantidad de trabajo en cantidad".

La importancia de Messi



"'Leo' necesita moverse en el campo como lo hace en su club. Inventarle una posición para que desarrolle un sistema o estructurarlo en uno, sería una locura. Tenemos una necesidad de puntos para clasificar y en esa búsqueda, Leo es vital para la definición. Una individualidad te puede ganar un partido, pero tiene que estar respaldada por un trabajo grupal".

¿Cómo jugar ante Perú?



"Si Perú juega con Guerrero solo y yo pongo cinco defensas, me sobran cuatro. Si arman dos líneas con Aquino, Tapia, Yotun y Flores y Farfán como extremos, tenemos que trabajar de acuerdo a lo que hagan ellos. A armar una línea defensiva compatible que trabaje como si fuese un equipo de tiempo con trabajo. Además sabemos quu debemos defender en lugares donde ellos se hacen muy fuertes. Será un partido entre la furia de Argentina contra la calma de Perú".

La ausencia de Dybala



"En la conferencia que Paulo Dybala tuvo en Italia, de 20 preguntas 17 fueron sobre Messi y el chico tiene que convivir con eso. No es fácil. Y considero que su delcaración no fue punzante sino una sinceridad. Es cierto que no ha encontrado el espacio para complementarse. Para eso necesita trabajo y conforme vayamos avanzando y trabajando, seguramente lo tendrán. Pero tenemos una gran sociedad a futuro".