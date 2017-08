José Manzaneda: “Antes veía las Eliminatorias por TV y ahora entreno con Guerrero y Farfán” [VIDEO]

Es la primera vez. Su primer amor. Su primera ilusión. Su primera impresión. Y claro, para José Manzaneda es difícil ocultar tanta emoción, cuando hace poco prendía la televisión de su casa para ver a Paolo Guerrero y a Jefferson Farfán defendiendo los colores de la ‘bicolor’; y ahora tendrá a los cracks entrenando a su lado.

“Hace poco, veía las Eliminatorias por Televisión, y ahora entreno con Paolo, Jefferson, con todo el grupo. Trato de asimilar todo lo que se me dice, porque todo ayudará mucho al crecimiento de mi carrera”, dijo José Manzaneda.

Hace unos meses, Gareca convocó al atacante de Cantolao para afrontar los amistosos ante Paraguay y Jamaica. Y fue en esos duelos cuando Manzaneda tuvo la oportunidad de convencer a Gareca de su decisión de convocarlo por primera vez a un proceso por Eliminatorias Rusia 2018.

“Estoy contento. El grupo me da la confianza para eso. Si me toca estar, lo haré con toda la confianza, como lo he venido demostrando en mi club”, agregó el ex Juan Aurich.

Por otro lado, el futbolista de 22 años de edad aplaudió el regreso de Farfán a la Selección Peruana: “Para nosotros, es una alegría inmensa que un futbolista de la categoría de Jefferson Farfán esté con nosotros. Tuvo muchos años en Europa, y le dará una calidad única al equipo”.

El abrazo del alma: hijo de Solano sacó el lado tierno de Gareca [VIDEO]