Juan Carlos Oblitas: “Soy un admirador de Jefferson Farfán”

Hace unos meses, Juan Carlos Oblitas apreciaba a Jefferson Farfán como un jugador al borde del retiro. Por supuesto, la ‘Foca’ generaba noticias en torno a su vida privada y no tenía equipo. Sin embargo, ahora el atacante ya consiguió equipo y, para el Gerente Deportivo de la Selección Peruana, esta situación le genera alivio. Y es que tanto talento, para el ‘Ciego’, no se podía estar desperdiciando en las noches de Lima.



“Soy un admirador del fútbol de Farfán. Soy un admirador de él. Pasa que estuvo mucho tiempo parado. Gracias a Dios, ya consiguió equipo. Me gustan los jugadores con talento, y Jefferson lo tiene. Además, posee potencia, una técnica enorme. Por eso decía que era una pena que esté tanto tiempo sin jugar”, dijo Juan Carlos Oblitas a Gol Perú.



El regreso de Jefferson Farfán al fútbol ha generado miles de preguntas. Una de ellas gira en torno a su regreso a la Selección Peruana. En ese marco, Juan Carlos Oblitas profundizó sobre este tema.



“Ricardo Gareca ha sido muy claro con el tema. Él no cierra las puertas de la Selección a nadie. El tema de los jugadores que no fueron llamados, muchos de ellos no eran convocados por estar inactivos. Específicamente, el caso de Jefferson Farfán”, agregó el Gerente Deportivo de la Selección Peruana.



Jefferson Farfán fichó por 6 meses con el Lokomotiv de Rusia.

Como se recuerda, la Selección Peruana afrontará una fecha doble por las Eliminatorias Rusia 2018 este marzo. Será precisamente ante Venezuela en Lima y Uruguay en Montevideo. ¿Jefferson Farfán será convocado para dicha cita?



“Desgraciadamente, el fútbol en Rusia no se reanuda hasta marzo. Le va a servir mucho a Jefferson Farfán ese tiempo de preparación, previo a la reanudación del torneo. Espero que se ponga apunto. Pero Ricardo Gareca tiene la última palabra”, manifestó Juan Carlos Oblitas.



SOBRE JUAN MANUEL VARGAS



- “Lo he visto poco. Lo vi jugando en Paraguay. Le va a costar volver. Si Roberto, con una inteligencia enorme para ver el fútbol, lo ha puesto en esa posición [volante] es porque tiene la posibilidad de hacerlo. Con el transcurrir del tiempo, Vargas se va a poner a punto”.



- “Juan Manuel es un jugador que necesita estar físicamente bien. Es un jugador que también ha estado mucho tiempo parado. Eso cuesta. Los que hemos jugado al fútbol sabemos perfectamente de eso”.



Juan Manuel Vargas anotó su primer gol con Universitario de Deportes en el duelo contra Sport Huancayo.

SOBRE CARLOS ZAMBRANO



- “Acá tenemos una costumbre. Siempre hablamos de los que no están. Zambrano estuvo inactivo un tiempo. Ricardo ha encontrado una pareja de centrales que le ha dado la absoluta confianza y él se la ha jugado por ellos”.



