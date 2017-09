La polémica se desató tras el deseo de Claudio Pizarro de jugar el Mundial de Rusia 2018. La Selección Peruana tiene la chance de clasificar y en redes sociales se desató la discusión sobre la presencia del 'Bombardero' en una convocatoria de la bicolor.

En el debate se especuló bastante, pero Juan Carlos Oblitas, en una entrevista para El Comercio, se encargó de llamar al orden, aclarar el tema y afirmar quiénes serían los convocados en caso la bicolor logre la clasificación.

Edison Flores a los hinchas de la Selección Peruana: "No se ha ganado nada"



¿Si llegamos a Rusia está claro que Gareca no cambiará a este equipo y no incluirá a nadie más? preguntaron y Juan Carlos Oblitas respondió: "Si me lo pones así, es cien por ciento seguro diría yo".

"Si Perú llega al Mundial deberá ser así. Los que logren la clasificación son los que tienen que ir. Además, si me preguntas por este grupo, te digo que del medio para adelante, salvo Paolo, es un equipo que tiene hasta para dos Eliminatorias más. Prendamos velas para que Guerrero nos dure un proceso más al menos", añadió.

El director deportivo dijo que evitarán que la Selección Peruana caiga en lo errores que se vivieron en el 97 cuando viajó a Chile. "Yo voy a hacer que no se cometan los mismos errores. La euforia de la gente no se la quita nadie. Lo que no podemos permitir ni repetir los que rodeamos al grupo es caer en esa euforia. Debemos ser muy fríos y analíticos", dijo.

"Por ejemplo, en 1997, antes de jugar con Chile se hicieron cambios en la logística, en el viaje, se subió mucha gente al avión y todo lo demás. Nosotros vamos a mantener todo como se ha trabajado en estos dos años. El comando técnico es consciente y los jugadores están muy realistas. Pisamos tierra todos aquí", declaró.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: "Los jugadores deben tener los pies sobre la tierra", pidió José Soto



José Soto jugó con la Selección Peruana en las Eliminatorias a Francia 98. (USI/AFP/Jesús Mestas)

LEE TAMBIÉN