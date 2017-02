Le gustaría saber la razón por la que dejó de ser convocado a la Selección Peruana. Juan Manuel Vargas habló de su ausencia en la bicolor y dijo que nadie le ha sabido explicar por qué Ricardo Gareca no lo llamó más.

"Quiero saber cuál es la indisciplina. Vine a jugar con Venezuela y me lesioné. Después comenzaron a decir cosas de adentro y no explican el por qué", dijo el 'Loco' en una entrevista con el diario Trome.

El volante jugó su último partido con la Selección Peruana el 24 de marzo del año pasado ante Venezuela. Desde esa fecha no volvió a ser llamado por el DT de la bicolor.

Juan Manuel Vargas también habló de Universitario de Deportes y las razones por las que eligió volver al club de sus amores. "Me llamaron de Suiza, Brasil y Argentina, donde me pagaban más, pero no era cuestión de dinero", dijo.

"Quería motivarme y el mejor lugar del mundo era mi casa, mi camiseta. Jugar por el club del cual soy hincha y disfrutar otra vez del fútbol", añadió.

El crema dijo que no se considera un ídolo de Universitario de Deportes pero confesó que jugar la 'Noche Crema' le "erizó la piel".

El capitán de Universitario de Deportes, en otra parte de la entrevista, expresó su admiración por John Galliquio. "No lo querían y entrenaba y apoyaba. Ese es un verdadero líder", afirmó.

Juan Manuel Vargas Juan Manuel Vargas confesó su admiración por John Galliquio. (USI)

Su peso también fue otro tema de conversación. "Tengo los músculos muy grandes. Me hice un examen. Más viejo, los huesos se me engrosan más. Subo un kilo y parece que estoy muy gordo", explicó.

A Juan Manuel Vargas le preguntaron si al día siguiente de un partido de Eliminatorias, regresó ‘mareado’ a Europa y así se defendió: "Tomé unas cervecitas con mis amigos y antes de llegar al aeropuerto, me metí dos ‘pepas’ para dormir en el viaje y estaba medio dopado. La prensa estaba allí, los de seguridad me pedían que no declare, pero quise hacerlo y todos creyeron que me marchaba borracho".

