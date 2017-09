Juan Manuel Vargas: "Si Perú le gana a Argentina, no voy a la 'U' hasta el domingo"

Aunque su presente está lejos de la Selección Peruana, Juan Manuel Vargas sí es parte de este proceso: jugó un partido (empate 2-2 contra Venezuela) en la era Ricardo Gareca y sabe que desde donde esté solo tiene que hacer una cosa: apoyar. Sin embargo, el 'Loco' no pierde la chispa y el choque ante Argentina coincide con su cumpleaños y él espera festejar por partida triple.

"Sí, justo ese día es mi cumpleaños y habrá que motivarnos desde temprano", dijo el volante de Universitario de Deportes entre risas. "Mi deseo, al soplar las velas será el de todos los peruanos: que a la selección le vaya bien", contó sin dejar de anunciar entre risas de que "si la selección le gana a Argentina y vamos al Mundial, no voy a la 'U' hasta el domingo".

Analogía de la Bombonera con Galliquio



Pero eso no fue todo. Que la Selección Peruana vaya a jugar en la mítica Bombonera de Boca Juniors, donde Juan Manuel Vargas ya anotó un golazo de tiro libre jugando con Colón de Santa Fe, no atomorizará a los jugadores de la bicolor. "Ellos tienen huevos", dijo en entrevista con Movistar Deportes.

"No intimida la cara de Galliquio y va a intimidar La Bombonera", reveló el 'Loco' riéndose. "Seguro que estará lleno, pero es fútbol, son once contra once. Además, los muchachos están más cancheros tienen harta experiencia. Tienen que seguir haciendo las cosas como hasta ahora", agregó.

Por último, el volante de 33 años les dio un consejo a los jóvenes que hoy tienen la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Peruana. "Aprovechen su momento. En la selección están los que mejor vienen haciendo las cosas en sus equipos y es de momentos. Y esos momentos se aprovechan al máximo".

