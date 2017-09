A sus 40 años de edad, Leao Butrón se ilusiona como un niño. Entrena con la fortaleza de siempre y se recupera rápido de las lesiones porque la ambición lo acosa. Claro, quiere se titular siempre y, más aún, defender los colores de la Selección Peruana. No importa si es ante Argentina o Colombia. Le da igual. Solo trabaja para estar. Y sueña despierto con ello.

“Si hubiera tenido que soñar mi vida futbolística, la hubiera soñado como lo que me viene pasando. Este grupo está lindo y consigue cosas espectaculares. En la recta final, me tocó estar con ellos. Por eso hay que disfrutarlo y aprender. Este grupo está concentrado en lo que quiere. Dios quiera y consigamos la clasificación”, dijo Leao Butrón a Gol Perú.

Cauto y preciso para declarar, el experimentado portero de Alianza Lima conoce su lugar. Por supuesto, es consciente de la lógica que maneja Ricardo Gareca en cuanto a su elección de titulares. Él llegó en la última etapa, pero muchos dicen que los últimos serán los primeros.

“Yo creo que los 28 convocados están aptos. Sería irresponsable pensar en que no me puede tocar. Uno debe entrenar al máximo cada instante, porque puede que surja una lesión o una decisión técnica de último momento, etc. Esperamos traer cosas importantes”, agregó Butrón.

Por otro lado, el futbolista de Alianza Lima confirmó que aumentó las cargas en el último entrenamiento, con la convicción de estar en el duelo ante Sporting Cristal, el cual se jugará este domingo en Matute.

