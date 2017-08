¿Leao Butrón titular? Portero de la Selección Peruana se mandó extensa charla con preparador de arqueros

La gran duda del hincha de la Selección Peruana es quien tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar a Pedro Gallese ante Bolivia y Ecuador. Son tres los porteros convocados por Ricardo Gareca, pero solo uno ganará la puja y pequeños detalles van dando pautas del elegido. ¿Será Leao Butrón? El portero sorprendió al mandarse tremenda charla con el preparador de arqueros Alfredo Honores.

Fueron más de tres minutos (los que se pueden apreciar en el video) los que el arquero de 40 años y el integrante del comando técnico de la blanquirroja se la pasaron hablando. Esta es la primera convocatoria de Butrón en la era Ricardo Gareca y sorprende que haya tanta química entre ambos. ¿Acaso se conocen desde antes?

Las extensas charlas entre Honores y Butrón se deben a que ambos se conocen de la Videna. En 2010, el preparador de arqueros llegó para trabajar en las categorías sub 20 y sub 17 de la Selección Peruana, justo cuando el portero era habitualmente convocado. Verlos juntos ahora no es una novedad.

Además, el hecho de que Leao Butrón se sume por primera vez a la convocatoria de Ricardo Gareca, lo obliga a ponerse al día con la idea de juego del entrenador y lo que busca en los arqueros, 'chamba' que Honores conoce a la perfección pues llegó en 2015 a apoyar al Tigre.

¿Esta extensa conversación le asegura la titularidad a Leao Butrón? Es difícil. La decisión final la tiene el entrenador de la Selección Peruana que en su proceso ha convocado a otros arqueros como Diego Penny y Salomón Libman.

