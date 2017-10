Luis Advíncula sobre la presión en La Bombonera: "Los de afuera son de palo" [VIDEO]

Luis Advíncula llegó a Lima el domingo por la noche y dijo que jugar en La Bombonera es una motivación para cualquier jugador. El lateral de la Selección Peruana ya conoce esa cancha y no se dejará intimidar por la presión de los hinchas locales.

"El estadio no juega para nada, para cualquiera es un sueño jugar en La Bombonera. Yo ya he jugado allí, los de afuera son de palo, ellos no se van a meter a la cancha. Dentro de la cancha somos once contra once", dijo.



"Es el partido más importante de todos los que estamos ahora. Será complicado pero vamos a buscar el mejor resultado. Perú está mentalizado en lo que va a hacer Perú y las cosas nos tienen que salir bien", añadió.

Luis Advíncula llegó a nuestro país junto a Pedro Aquino el volante también habló de jugar en La Bombonera. "Si juego será mi primera vez en La Bombonera, pero miedo para nada", dijo.

"Si Dios permite que pueda jugar trataré de hacerlo bien. Solo tuve una pequeña contractura, nada que ponga en peligro mi participación. Llego con todas las ganas", dijo en el aeropuerto Jorge Chávez.

Las declaraciones de Pedro Aquino:

