Luis Advíncula: “Vine a Lobos BUAP para hacer historia y seguir en la Selección Peruana”

Luego de que el técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente Jr., se desviviera en elogios hacia Luis Advíncula en una entrevista con Depor, el lateral de la Selección Peruana respondió a ellos y aseguró que su arribo al cuadro mexicano se debe principalmente a su ambición por hacer historia. Y claro, también para sumar varios minutos oficiales y seguir atrayendo la atención de Ricardo Gareca.



“Fue algo muy bonito regresar a la Selección Peruana. Por eso vine a México, para tener continuidad y el técnico me considere en la selección. Vine para hacer historia. En Tigres no tuve continuidad, por la lesión”, dijo Luis Advíncula a Gol Perú.

En ese sentido, el ex Sporting Cristal reveló detalles sobre su convivencia en el club que ascendió a primera división por primera vez en su historia. Además, aseguró no sentirse titular, pese a que Rafael Puente reveló en este Diario la posición en la que utilizará a ‘Bolt’.

“Estoy contento de haber llegado a Lobos BUAP. Cada vez me voy sintiendo mejor. El profesor aún está haciendo pruebas. No me siento un titular indiscutible. Estoy haciendo el esfuerzo para llegar a serlo. Si me toca estar desde el primer minuto, trataré de no soltar el puesto”, agregó Advíncula.

Por otro lado, el ex Juan Aurich destacó la evolución de Pedro Aquino en Lobos BUAP, pese a que es su primera experiencia internacional. De igual forma, afirmó que el cuadro de Rafael Puente buscará mantener la categoría.

