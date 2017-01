Luis Iberico está a un gol de alcanzar otro récord con la Selección Peruana

Luis Iberico ya no es el chico de quince años que soñaba con ser futbolista profesional en 2013. Con mirada más seria y objetivos renovados, el goleador de la bicolor Sub 15 y Sub 17 confía en seguir esta tendencia con la Selección Peruana Sub 20. Convertirse en el segundo peruano que anote en los sudamericanos de menores en todas las categorías está en sus pies.

'Luki' va por la gloria



El nombre de Luis Enrrique (con doble erre) Iberico Robalino saltó a la fama el 20 de noviembre de 2013. El delantero anotó un doblete ante Bolivia en la Segunda fecha del Sudamericano Sub 15. En las siguientes dos semanas, nada lo detuvo hasta ser el goleador (7), figura y campeón con la Selección Peruana. Autor del gol del título ante Colombia, nacía un nuevo héroe nacional.



Su paso en la Selección Peruana Sub 17 fue una combinación de hechos buenos y malos. La bicolor quedó eliminada en primera ronda, pero Luis Iberico marcó cuatro tantos. El resto del plantel no se hizo presente en el marcador, así que 'Luki' fue el goleador de forma contundente.



Son cuatro los partidos que tiene Luis Iberico para completar la cartilla de goles en selecciones menores. Ya sin Juan José Oré como entrenador, Fernando Nogara confía en que 'Luki' conserve su capacidad goleadora con la Sub 20. El año pasado apenas jugó dos partidos en el Descentralizado, sin tanto alguno.

Los goles de Luis Iberico con la bicolor

Fecha Partido Goles Torneo 20.11.2013 Perú 3-0 Bolivia 2 Sudamericano Sub 15 22.11.2013 Perú 2-0 Ecuador 1 Sudamericano Sub 15 24.11.2013 Perú 4-4 Argentina 2 Sudamericano Sub 15 28.11.2013 Perú 2-0 Chile 1 Sudamericano Sub 15 30.11.2013 Perú 1-0 Colombia 1 Sudamericano Sub 15 07.03.2015 Perú 2-2 Venezuela 2 Sudamericano Sub 17 09.03.2015 Perú 2-4 Colombia 2 Sudamericano Sub 17

Perú le ganó 1-0 a Colombia en la final del Sudamericano Sub 15 2013. (Foto: Erick Nazario / Video: You Tube)

El hombre récord



Solo un futbolista peruano puede jactarse de haber anotado con la Sub 15, Sub 17 y Sub 20: Andy Polo. Cinco goles entre todas las selecciones menores le bastan al nuevo refuerzo de Morelia para ser en propietario de esta marca en solitario.



El ex Universitario de Deportes logró el récord el 30 de enero de 2013, gracias a una agónica anotación ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20. Ese día, la Selección Peruana Sub 20 ganó 3-2 y soñaba con clasificar al Mundial. Con la Sub 15, marcó una vez, sumando tres tantos más con la Sub 17.



Andy Polo ha jugado ocho partidos oficiales en la selección mayor, sin goles por ahora. Esa marca que es la nueva meta del atacante nacional.

Todos los goles de Andy Polo con selecciones menores

Fecha Partido Goles Torneo 07.11.2009 Perú 1-3 Colombia 1 Sudamericano Sub 15 12.03.2011 Perú 2-4 Argentina 1 Sudamericano Sub 17 15.03.2011 Perú 1-1 Ecuador 1 Sudamericano Sub 17 24.03.2011 Perú 3-0 Uruguay 1 Sudamericano Sub 17 30.01.2013 Perú 3-2 Ecuador 1 Sudamericano Sub 20

Andy Polo y sus tres etapas en las selecciones menores. (Diseño: Depor) Andy Polo y sus tres etapas en las selecciones menores. (Diseño: Depor)

Varios futbolistas anotaron tanto en la Sub 15 como en la Sub 17, pero fallaron en la Selección Peruana Sub-20. Luis Iberico, uno de los tres sobrevivientes del plantel campeón 2013, es el único convocado por Nogara que puede alcanzar el récord de Andy Polo.



El Sudamericano Sub 15 se juega desde 2004, y el palmarés cuenta con la Selección Peruana, campeona en 2013. Juan José Oré lleva doce años ininterrumpidos como entrenador, en la primera edición dirigió el argentino José Luis Pavoni.

Futbolistas que anotaron solo en la Selección Peruana Sub-15 y Sub 17



Nombre Sub-15 Sub-17 Christian La Torre 2005 2007 Johan Rey 2007 2009 Horacio Benincasa 2009 2011 Dangelo Artiaga 2011 2013 Luis Iberico 2013 2015

ESTO TE PUEDE INTERESAR

► Selección Peruana reconoció el estadio en el que debutará ante Argentina