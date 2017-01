Una estadística nada alentadora para la selección Sub 20 de Perú, pero bien dicen que las estadísticas están para romperlas. Nuestro equipo juvenil ya está en Ecuador y busca meterse en la historia grande de nuestro fútbol; aspiran a convertirse en la primera escuadra de esta categoría en llegar a un Mundial.



Como ha sucedido anteriormente con nuestros equipos juveniles, buenos resultados en el inicio de la competición llevará a que más aficionados peruanos estén pendientes a la actuación del equipo. Siempre con la esperanza de cambiar la historia y, finalmente, alcanzar un triunfo a nivel de selecciones. Un sueño que en los últimos años terminó convirtiéndose en pesadilla para la blanquirroja. Se inicia así una larga y complicada carrera, cuya meta nunca hemos logrado alcanzar.



Sigue en vivo ► Perú vs. Argentina: chocan en Ibarra por el Sudamericano Sub 20



La importancia de un buen debut



Los dirigidos por Fernando Nogara iniciarán su participación ante la selección de Argentina este jueves. Nervios por el debut que conllevan a errores groseros en defensa, en muchos torneos anteriores, nos han hecho perder el partido en los primeros minutos. Significaría un gran debut el triunfo ante los albicelestes, pues lograríamos la segunda victoria ante este rival en toda la historia del Sudamericano juvenil.

Argentina Perú En el Sudamericano del 2015, Perú cayó 6-2 ante Argentina en la segunda fecha de la competición. En el hexagonal final caería por 2 a 0.

Y es que también, de los 26 campeonatos sudamericanos que hemos disputados, solamente en dos ocasiones hemos arrancado ganando. Sucedió ante Ecuador en el Sudamericano del 2015 y en el torneo de 1999, en donde derrotamos 2 a 1 a la selección de Venezuela. Precisamente, este buen debut, le permitió a la selección de Juan Carlos Oblitas mantener la regularidad y pelear hasta el último partido del hexagonal su clasificación a la Copa Mundial Juvenil.



Primera meta: no alargar la mala racha



A diferencia de hace varios años, Perú ya no es favorito ante ninguna selección, sin embargo, el nivel de paridad y la probabilidad de sacar un triunfo aumenta al enfrentar a selecciones como Bolivia y Venezuela. No obstante, en el historial del Sudamericano, de 7 encuentros disputados ante los altiplánicos, hemos caído en cuatro ocasiones. La cifra ante los ‘vinotinto’ nos permite ser un poco más optimistas; en 17 encuentros disputados ante los venezolanos, hemos logrado un triunfo en siete oportunidades. Con nuestro último rival, Uruguay, los números previos no son alentadores, pues solamente hemos vencido a los charrúas en dos ocasiones, de 16 partidos disputados.



Historial de enfrentamientos de Perú en los Sudamericanos

RIVAL PJ PG PE PP GF GC Argentina 18 1 4 13 16 48 Bolivia 7 1 2 4 8 14 Venezuela 17 7 6 4 32 25 Uruguay 16 2 4 10 17 37 Brasil 14 4 2 8 11 31 Colombia 8 2 0 6 6 11 Chile 13 2 3 8 15 29 Ecuador 15 6 3 6 19 17 Paraguay 16 2 4 10 19 34

Y el primer objetivo es alcanzar el hexagonal final, evitar a los fantasmas del 2009, 2007, 2003, 1992 y 1987, en donde no logramos sumar ni una sola unidad. En aquellas ocasiones, cabizbajos y frustrados regresamos a casa y, nuevamente, empezamos a evaluar (durante un par de días), qué estamos haciendo mal. Aparecía esa solución efímera y superficial: “debemos trabajar más en menores”.

s En cinco ocasiones, Perú terminó el torneo con cero puntos. Tres de estas en la primera década del 2000.

Aspiramos más bien a intentar hacer una campaña similar a la del 2013, en aquel año estuvimos muy cerca de colarnos entre los cuatro mejores de la competición, gracias a un juego basado en el toque, en donde la principal figura de nuestro equipo fue Yordy Reyna. El hoy jugador del Red Bull Salzburg, fue el mejor del cuadro bicolor y anotó cinco tantos.

Perú sub-20 Reyna En el 2013, Perú estuvo a punto de clasificar al Mundial Juvenil. Yordy Reyna culminó como el goleador de la selección con 5 tantos.

Como cada dos años, este Sudamericano Sub 20 nos da la chance de quebrar la estadística. Aparece una leve esperanza de que estemos en un mejor nivel que el de nuestros contrincantes, para que, tal vez en las próximas Eliminatorias, nuestra chance de clasificar a una Copa del Mundo aumente.

​

El camino de Perú hacia el Mundial de Corea del Sur: revisa el formato del Sudamericano Sub 20

LEE TAMBIÉN...