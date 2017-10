Marcelo Sotille, periodista de Fox: "Argentina tiene miedo. Todos nosotros tenemos miedo"

Por Omar Paredes

Enviado especial de Depor a Argentina



Pocas veces la Selección Peruana generó tanto respeto a puertas de un partido contra un gigante del mundo como Argentina. Los albicelestes de verdad están preocupados con el nivel de su equipo y un reconocido periodista de Fox Sports señaló que en este momento todos están asustados con una posible eliminación.

Marcelo 'el cholo' Sotille habló con Depor y aseguró que en este momento la tensión se ha apoderado de todo el pueblo argentino y que no ir al mundial significaría una verdadera catástrofe para ellos.

Medio chileno afirma que Perú quedará en este puesto al final

"La semana más tensa de todos. Uno no puede separar al periodista del hincha de argentina. Hay mucha tensión. Argentina es un equipo que tiene miedo, no me parece algo grave, hay que enfrentarlo. Y ese es el tema, todos nosotros, hoy por hoy, tenemos miedo", dijo el periodista de Fox Sports.

A pesar de afirmar que tienen miedo, Sotille está convencido de que su selección puede derrotar esta situación y conseguir una victoria que los lleve a Rusia el próximo año.

Barajan la posibilidad de pintar camerinos del color que odia Ricardo Gareca

Hay jeraquia, capacidad y talento para poder superar el miedo. Pero muchas veces el miedo paraliza. Perú es junto con Brasil el mejor equipo de los últimos tiempos en Eliminatorias. Argentina está mal y tiene un equipo que está bien en frente, hay que jugar con mucha inteligencia", culminó.



NO DEJES DE LEER