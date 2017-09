Mario Kempes: “Si Argentina no le pudo ganar a Venezuela, menos a Perú”

Dicen que las estadísticas no cuentan, al momento de un partido. Pero sí importa el momento anímico que atraviesan. Por un lado, Perú viene con la moral al tope, tras remontar una Eliminatoria que parecía esfumarse junto a los sueños. Por otro, Argentina no muestra su mejor versión y está herida hasta la moral, luego de empatar en casa ante Venezuela.

En ese marco, para Mario Kempes, la Argentina de Jorge Sampaoli está obligada a ganarle a Perú y a Ecuador como sea para asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2018. No importa si se apela al ‘Menotismo’ o al ‘Bilardimos’. Todo vale.

"Estos dos partidos [Perú y Ecuador] hay que ganarlos como sea, a cara de perro, con el cuchillo entre los dientes. No importa que se jugó lindo, menos lindo, espectacular o más que espectacular: hay que ganar estos dos partidos y clasificar. Después, ya se verá, porque si no se le puede ganar a Venezuela, que es el último, no se le puede ganar a Perú", dijo Mario Alberto Kempes a "Diario Panorama" de Venezuela.

En ese sentido, el histórico Kempes culpó directamente a los futbolistas del mal momento de Argentina. Y claro, para él, las canchas como La Bombonera no te asegura la victoria.

"Acá el problema son los jugadores, el equipo, no la cancha. Acá traes al rival y es para hacerlo sentir incómodo, Argentina no puede sentirse incómodo en ningún estadio de local. La gente te va a apoyar, pero vos tenés que devolverle a la gente el apoyo con juego, contagiar al público para que el público te ayude. Si no, es imposible", agregó.

