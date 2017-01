Max Barrios: lo último del ecuatoriano que se hizo pasar por peruano

Han pasado cuatro años del descubrimiento de la farsa más grande que vivió el fútbol peruano. Sucedió en enero, en época de Sudamericano Sub 20 y fue protagonizado por un personaje que vendió su alma al diablo, únicamente con el fin venidero de lucrar en una profesión corta de la que solo se pueden beneficiar los talentosos y las jóvenes promesas. Pero Juan Carlos Espinoza Mercado no lo fue. Y precisamente por eso tuvo que desistir de su nacionalidad ecuatoriana y a sus 26 años para convertirse en el tímido Max Barrios peruano de 17 años con cualidades por explotar a su ‘corta’ edad.



Han pasado cuatro años y Max Barrios debería estar a puertas de cumplir una condena que el Ministerio Público solicitó en el 2013, junto a su falso padre, 'Maradona' Barrios. Por supuesto, ambos incumplieron en el delito de falsedad ideológica. Pero la justicia de nuestro país es blanda. Y por eso, hoy, Juan Carlos Espinoza Mercado, con 30 años encima, camina por las calles de Loja (Ecuador) y viaja constantemente a Chala para defender los colores del club Audaz Octubrino, que milita en la tercera división del fútbol norteño, según pudo saber Depor.



Max Barrios junto al presidente de Audaz Octubrino. Max Barrios junto al presidente de Audaz Octubrino.

Depor se contactó con el técnico que dirige actualmente a Max Barrios. Su nombre es Cirilo Montaño y conoce al jugador desde que tenía 16 años, según nos dice. Desde Chala, el DT nos explica que Juan Carlos Espinoza ha dejado de ser el polémico futbolista indisciplinado y cautivado por la vida nocturna, luego del incidente que contrajo en Perú. Actualmente, el defensa llega temprano a los entrenamientos y “se gana bien su sueldo” ante los ojos de los dirigentes, que no lo quieren dejar partir ante el interés de Aucas (Segunda División).



“Siempre bromeamos con lo que le pasó en Perú. Nosotros le decimos Max [risas]. Me contó, en su momento, que lo hizo por necesidades económicas. También me dijo que en Perú lo trataron muy bien. Particularmente, yo me alegré cuando lo vi por allá. Cuando lo vi jugar el Sudamericano con camiseta de Perú y con otro nombre, me sorprendí. Sabíamos que no era peruano. Pensó que, con alterar su identificación, iría en un futuro a Europa. Ello le podía cambiar la vida a su familia, que es muy humilde”, aseveró Cirilo Montaño.



JUGÓ LA COPA SUDAMERICANA CON LIGA DE LOJA

A pesar de que el caso Max Barrios es un tema del que el entorno de Juan Carlos Espinoza prefiere evitar, Geovanny Cumbicus, atiende nuestro llamado telefónico y nos detalla la vida que lleva actualmente su ex compañero de zaga y su ex dirigido en Liga de Loja.



- ¿Cómo se siente actualmente Juan Carlos, a cuatros de aquel episodio?

- Él es consciente de que se equivocó. Está muy dolido por lo que hizo, especialmente a la hermana República del Perú. Todos lo tomaron de muy mala forma. Fue algo de que no se debe hacer.



Junto al equipo. Junto al equipo.

- Usted lo dirigió en la Copa Sudamericana y hasta vive cerca a su casa de Loja. Supongo que su relación de amigos sigue.



- Converso con él. En ocasiones me escribe. Lo veo pasar por las calles de Loja. Es un muchacho tranquilo. Solo se dejó llevar por la situación y cometió un grave error. Es un muchacho que tiene cualidades. En Liga de Loja mostró sus condiciones y nosotros lo ayudamos mucho.



- En el camerino, ¿los compañeros molestaban a Juan Carlos?



- Ya saben cómo es el ambiente del fútbol. A veces, los compañeros lo molestaban. Lo llamaban por el nombre que tenía en el Perú, Max Barrios [risas]. Cuando jugamos la Copa Sudamericana, estaba preocupado de viajar y que nos toque hacer escala por Perú. Se preocupaba mucho. Se sentía muy mal. Tenía miedo de que pueda pasarle algo.



Max Barrios en el aeropuerto Jorge Chávez (Lima), luego del destape de su verdadera identidad. Max Barrios en el aeropuerto Jorge Chávez (Lima), luego del destape de su verdadera identidad.

A pesar de que este Diario trató de contactarse directamente con el controvertible futbolista, su propio entorno nos negó la posibilidad. De hecho, Espinoza aún sentirá que carga sobre sus hombros una deuda con la justicia peruana.



“Está muy avergonzado por lo que hizo. No es de su agrado hablar del tema, porque se siente mal, avergonzado”, concluyó Cumbicus.



Selección Peruana Sub 20: se cumple 4 años del triunfo 2-0 ante Brasil (VIDEO)

LEE ADEMÁS...