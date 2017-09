Miguel Araujo sobre la lesión de Agüero: "Si no está un jugador, tiene a tres más atrás"

La selección argentina sufrió la baja de Sergio Agüero para los choques ante la Selección Peruanay Ecuador luego de que el jugador sufriera un accidente automovilístico y se le diagnostique fractura de costilla. Sin embargo, la bicolor no celebra su ausencia.

► Selección Peruana: Jefferson Farfán se lesionó y es duda para enfrentar a Argentina y Colombia

"Todo el mundo conoce a Argentina, si no está un jugador, tiene a tres más atrás que juegan de la misma manera. Son once jugadores por los que debemos preocuparnos no solo uno", dijo Miguel Araujo para la prensa.

Sobre la posible desconvocatoria de Jefferson Farfán por lesión, el defensa agregó: "Esperemos que no sea nada grave y venga el lunes a entrenar a la Selección Peruana con normalidad".

Sobre los choques decisivos ante Argentina y Colombia comentó: "La ilusión está, las ganas están y la confianza en hacer las cosas bien también. Hay que esperar por los jugadores que vienen del exterior para acoplarnos de la mejor manera".

"Lo hemos venido demostrando no solo de local, sino de visitante. En la Selección Peruana estamos tratando de dar lo mejor de cada uno en los entrenamientos y esperamos ver cómo forma el once el técnico", finalizó.



► Perú vs. Argentina: Sergio Agüero tuvo accidente en Holanda y será baja ante la bicolor