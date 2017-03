El mediocampista Miguel Mea Vitali, quien actualmente milita en el Caracas FC, conversó con Depor en la previa del Venezuela vs. Perú por la fecha 13 de las Eliminatorias a Rusia 2018. El venezolano contó anécdotas y dio su punto de vista sobre este determinante encuentro para la Selección Peruana.



Miguel Mea Vitali fue uno de los primeros jugadores vinotintos en emigrar al extranjero, fichando por el UE Lleida de España en la temporada 1999-2000. Se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones que surgirían en el fútbol venezolano, que hoy tiene un centenar de futbolistas en las ligas de todo el mundo.



¿Qué recuerdos tienes de los duelos entre Venezuela vs, Perú?

​Estos partidos siempre han sido bastantes atractivos, con varios goles. Nosotros de local hemos salido airoso ante ustedes en los últimos años. En lo personal mis recuerdos son buenos, pues como te digo, eran partidos muy luchados.

¿Consideras que los puntos que tiene Venezuela en esta Eliminatoria no refleja su crecimiento en los últimos años?

El fútbol tiene estas cosas. No sirve si juegas bien, lo que importa es ganar. Matemáticamente, los números reflejan que no tenemos chances de llegar a este Mundial. Somos realistas y por eso, Dudamel ha hecho una convocatoria con un promedio joven de edad. Ya se está pensando en formar un equipo competitivo para futuras competiciones.



¿Qué opinas del desempeño de Perú en estas Eliminatorias?

Se encuentra en una situación complicada en la tabla, pues tienen que ganar los dos partidos para pelear por el repechaje. Han tenido buenos partidos, pero, al igual que nosotros, dejaron que se les escapen algunos buenos resultados. En estas eliminatorias no existe el margen de error, eso te puede costar no llegar a un Mundial.



¿Cual fue el jugador peruano más difícil de marcar?

Lo más complicados fueron Roberto 'Chorri' Palacios, Nolberto Solano, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Perú, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por tener grandes jugadores, por eso no me puedo quedar con un jugador, Además, me siento muy afortunado de haberlos enfrentados en Copa América y Eliminatorias.



¿A qué se debe el crecimiento del fútbol venezolano en los últimos años?

El fútbol se ha profesionalizado muchísimo acá en Venezuela. Aún nos falta mejorar un poco más a nivel local. La empresa privada está invirtiendo en la FVF y por eso el fútbol formativo está llegando a Mundiales. Eso se ve reflejado en que estamos siendo una selección más competitiva en Eliminatorias y Copa América. ​

¿Crees que tú y Juan Arango son un ejemplo de superación en los demás venezolanos que hoy juegan en el exterior?

No me considero un ejemplo. Juan Arango, más bien, es el jugador emblemático del fútbol venezolano. Tuve la oportunidad de compartir camerino con él muchos años. Dimos ese primer paso internacional, que sirvió para abrir la posibilidad de que más compatriotas jueguen lejos de mi país. Antes eramos contados con las manos de los dedos, hoy soy más jugadores que nos llenan de orgullo.