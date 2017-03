Cuando un chico nuevo llega a un grupo que viene trabajando tiempo junto, suele ser difícil integrarse. Sin embargo, otros caen como 'anillo al dedo' por diversas razones. Por ejemplo, el caso de Miguel Trauco encaja con esta segunda idea, ya que en Flamengo se adaptó rápido y, en gran medida, gracias a Paolo Guerrero.

Sin embargo, el lateral izquierdo de la Selección Peruana admite que los primeros días fueron difíciles y que hasta se le dificultó mantener conversaciones con el mismo 'Depredador' que es pieza fundamental en el 'Fla'. ¿Por qué? Es que el 'mozo', como lo conocen en Río de Janeiro, veía a Paolo como un ídolo y no se la creía que estaba jugando junto a él.

"Yo lo veo a Paolo como un ídolo y compartir con él es algo que no me lo creo hasta ahora. Trato de no incomodarlo mucho. Lo veo tímidamente, estar cerca a él me intimida un poco. Los primeros días me tocaba concentrar con él y yo es tanto el respeto que tengo por él que no quería incomodar ni preguntarle algo", comentó Miguel Trauco a Fútbol en América.

Además, el 'Genio' cuenta qué es lo que hacía con Paolo en sus ratos libres: "Con Paolo hasta ahora no he jugado Play. Solo hemos visto televisión, mucho fútbol y películas en Netflix", agrega el lateral izquierdo de Flamengo.

Por otra parte, Miguel Trauco recuerda mucho su paso por Universitario de Deportes y espera que el club merengue pueda levantar cabeza en las próximas semanas. A pesar de estar apenas un año en tienda crema, el zurdo sabe que la presión es muy fuerte por parte de la hinchada.

"Sé de la exigencia que representa jugar en la 'U'. Por eso quizás la hinchada no te perdona una, pero estoy seguro que es un grupo muy bueno y que podrá salir de ese mal momento", señaló Trauco desde Río de Janeiro.

