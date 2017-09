Mister Chip y su mensaje en Twitter a la Selección Peruana y la 'troleada' a hincha chileno

Se emocionó como un hincha peruano más. Perú derrotó 2-1 a Ecuador en Quito, se puso a tiro de clasificar al Mundial Rusia 2018 y eso desató la alegría de Mister Chip, el famoso estadístico español que no solo le regaló un mensaje de aliento al equipo de Ricardo Gareca, sino que también 'troleó' a un hincha chileno.

Usando el Twitter, la red social que le encanta al periodista español, se mandó con tremendo mensaje de congratulación para el equipo blanquirrojo. Eso sí, previa muestra de respeto por los ecuatorianos que también lo siguen.

"Lo digo con el máximo respeto a la gente de Ecuador a la que adoro, pero... QUE HUEVOS MÁS GRANDES LOS DE PERÚ", fue lo que tuiteó Mister Chip, acompañado con baneditas rojiblancas y que de inmediato tuvo miles de compartidos..

Lo digo con el máximo respeto a la gente de Ecuador a la q adoro, pero...



QUE HUEVOS MÁS GRANDES LOS DE PERÚ.



🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪ENHORABUENA🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 5, 2017

Pero eso no fue todo, cuando restaba poco para que culmine el Perú vs. Ecuador y Mister Chip adelantaba que el triunfo peruano lo dejaba en zona de clasificación, hasta que se juegue el Argentina contra Venezuela y el Uruguay ante Paraguay, un hincha chileno lo insultó y este lo 'troleó' de forma muy sutil.

"Hola Felipe. No me voy a enfadar contigo. Entiendo tu bronca. Eran 6 puntos seguros y al final fueron 0. No te lo voy a tener en cuenta", fue la respuesta a este hincha que no respondió más. Mister Chip se puso la blanquirroja.