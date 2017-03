Negro y Blanco: Coki y Alan comentaron sobre posible vuelta de Farfán a la Selección Peruana

Coki Gonzales y Alan Diez, conductores de Negro y Blanco, coincidieron en que sería un error si Ricardo Gareca convoca a Jefferson Farfán para la siguiente fecha doble de Eliminatorias. Sostuvieron que la 'Foquita' no le haría bien al grupo.

"Farfán es un jugador que me parece nocivo para el fútbol peruano. Es cierto, tiene un talento alucinante, pero no ha aportado cuando estuvo en la selección. Yo no quiero darle una nueva oportunidad a un señor que no ha hecho nada bueno", señaló Coki durante la última emisión del programa.

Alan apuntó que Jefferson Farfán no tiene continuidad en el Lokomotiv de Rusia. Además, agregó que la Selección Peruana ya tiene un diez en las Eliminatorias: Christian Cueva.

"Farfán va a llegar y le va a decir a Cueva: 'Chato', pasa la diez. Cueva se va a sentir mal. Si Farfán va a ser convocado, que le den la 17 y que sea suplente", sostuvo Alan Diez.

Coki y Alan también comparten la misma opinión en el caso de Claudio Pizarro. Aseguraron que el reemplazante del suspendido Paolo Guerrero debe ser Raúl Ruidíaz, quien estuvo en la banca en la última fecha doble de las Eliminatorias.

