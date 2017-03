Hay sanciones que duelen y hasta se saborean como goles en contra. Y así sucedió cuando Paolo Guerrero fue amonestado en el choque contra Uruguay, lo cual lo ha relegado del choque contra Bolivia en el Estadio Nacional. Necesariamente, a partir de esta situación se especuló con nombres que podrían reemplazar a un futbolista determinante en el ataque peruano como lo es el crack de Flamengo. Y en esa búsqueda, Raúl Ruidíaz emergió.



El buen momento de Raúl Ruidíaz en el Monarcas Morelia de México lo acerca como el reemplazante más óptimo de Guerrero, que lleva 5 tanto en las Eliminatorias Rusia 2018. Claro, ‘La Pulga’ también tiene lo suyo: es goleador de su club con 15 tantos esta temporada y titular indiscutible para el DT Roberto Hernández.



"Alguien al nivel de Paolo Guerrero, por características de juego, no hay [como reemplazante]. Pero no le quitemos mérito a Raúl Ruidíaz, quien nos viene representando bien en México. Tiene otras características [juego pícaro, llega bien por las bandas y recupera] pero también es un goleador, no hay que menospreciar a nadie", dijo Nolberto Solano a Radio Ovación.



Por otro lado, el asistente técnico de la Selección Peruana no descartó la convocatoria de Jefferson Farfán para la próxima fecha doble ante Bolivia y Ecuador. En esa línea, Solano calificó a ‘La Foca’ como “crack” y enfatizó en que Ricardo Gareca no le cerró las puertas.



"Ricardo Gareca siempre ha dicho que nadie está vetado de venir a la Selección Peruana. Faltan muchos meses para agosto. Hay que ver la situación en la que están los jugadores. Jefferson es un crack pero hay momentos y hay que ver precisamente cómo está en ese momento", concluyó Nolberto Solano.

LEE ADEMÁS...