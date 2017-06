Hay decisiones que te cambian la vida. Y Nolberto Solano es un ejemplo de ello. El hoy asistente de Ricardo Gareca retrocedió 20 años para recordar la jugosa oferta que le llegó de Inglaterra para firmar por Newcastle, luego de romperla en Boca Juniors junto a Diego Armando Maradona. El ‘Maestrito’ apenas tenía 22 abriles y no gozó de la camada de cracks que nació de la mano de Carlos Bianchi, luego de su salida de tierras argentinas.



“Siempre es tentativo Europa, es el sueño de cualquier jugador estar en el fútbol élite, donde están las estrellas mundiales. Por ejemplo, si yo me quedaba un año más en Boca Juniors y esperaba a Carlos Bianchi, a lo mejor mi destino no estaba en Newcastle, sino – tal vez – en Manchester United o un club importante en España”, dijo Nolberto Solano a Radio Capital.



Nolberto Solano y su gol a Arsenal. (Foto: Agencias) Nolberto Solano y su gol a Arsenal. (Foto: Agencias)

En ese sentido, ‘Ñol’ reveló que fue él mismo quien le pidió al presidente de Boca Juniors apurar su transferencia a la liga inglesa, donde se convirtió en el primer peruano en llegar.



“Yo conversé con el presidente de Boca Juniors y le pedí que me dejara ir, ante la propuesta de Inglaterra. Pero él me pidió que me quedara unos años más, porque había traído un técnico ganador (Bianchi). Pero son decisiones que se toma. Yo tenía 22 años en esa época”, agregó el asistente técnico de la Selección Peruana.



A pesar de que Nolberto Solano triunfó en el extranjero, el exvolante de la Selección Peruana aún se pregunta qué hubiera pasado con su futuro si hubiera levantado una Copa Libertadores y títulos con Boca Juniors.



“No me fue mal en Newcastle. Jugamos Champions League, fuimos protagonistas en Inglaterra. Éramos de los equipos más poderosos, sacando a Manchester United. Ahora ya está Chelsea, Manchester City (un equipo de segunda). Los tiempos cambiaron”, concluyó Solano.



