Lionel Messi es la gran estrella del fútbol moderno. Antes de debutar en el Mundial de Alemania 2006, su rostro ya estaba en los afiches de todo el mundo. El crack del Barcelona enfrentó por primera vez a una Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 2005 con un buen recuerdo (para él).

Un sueño de terror



La categoría 1986 fue la responsable de participar en el Sudamericano Sub 20 2005 en Colombia. Julio 'Humildad' García armó un equipo con experiencia en Primera, pero que cayó en su debut por 1-0 ante los locales, con un golazo de Hugo Rodallega.



Por otro lado, Argentina tenía en sus filas a la futura estrella del fútbol: Lionel Andrés Messi Cuccittini, del Barcelona de España. En sus dos primeros partidos, la albiceleste goleó 3-0 a Bolivia y 4-0 a Venezuela, y el delantero anotó tres de los siete goles. Su siguiente rival era la Selección Peruana Sub 20.

Selección Peruana Sub 20 de 2005. (USI) Selección Peruana Sub 20 de 2005. (USI)



La cancha del Palogrande de Manizales, donde un año antes Once Caldas campeonó la Copa Libertadores, fue testigo del primer contacto entre Lionel Messi y una Selección Peruana, el 17 de enero. El momento histórico había llegado.



'Humildad' García tenía estudiado a la 'Pulga' de los pies a la cabeza. El ex entrenador de las divisiones menores de Alianza Lima soñaba con anularlo, e incluso hizo ocho cambios en el once. La Selección Peruana Sub 20 recibió una paliza de 6-0. El quinto gol fue de Lionel Messi.



José Carvallo; Miguel Cevasco, Juan Farfán, Máximo Osis, Edson Mejía; Juan Carlos Portilla, Ronald Quinteros, Jean Tragodara, Eduardo Uribe, Renzo Revoredo y Junior Ross fueron los primeros peruanos en enfrentar a Messi. Luego ingresaron el 'Lobo' Gonzales-Vigil, Jorge Erausquín y Renzo Reaños.

Todos sus vínculos con el Perú



Cuando Lionel Messi tenía nueve años, hizo su debut internacional en nuestro país en la Copa de la Amistad 1997 organizada por la Copa de la Amistad. El argentino fue campeón Newell's Old Boys y fue elegido como el mejor futbolista del torneo, anotando ocho goles en diez partidos.



Como seleccionado absoluto, la 'Pulga' enfrentó cinco veces a la Selección Peruana, y nunca ha perdido. Incluso, su primer gol en Copa América fue ante la bicolor en 2007, en la goleada por 4-0 en cuartos de final.



El 3 de julio de 2013, Lionel Messi jugó un partido de exhibición ante el 'Resto del Mundo', comandado por Neymar en el estadio Nacional. Aquella vez fue la última vez que pisó o tuvo algún contacto con nuestro país.