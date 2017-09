Oblitas sobre Gareca: "En un mundo ideal deberíamos renovarle, pero este no es un mundo ideal"

"En un mundo ideal deberíamos renovarle, pero este no es un mundo ideal", dijo el Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, sobre la permanencia de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. La intención de que se quede está: "Ese tema se conversará al final de las Eliminatorias, no queremos desconcentrarnos. Ojalá podamos tenerlo por muchos años".



► Perú vs. Argentina: ¿Quién pidió que se juegue en La Bombonera?

Oblitas aseguró que "Gareca no solo es un motivador, es maestro y líder". Y lo explicó así: "Ricardo me comentaba que en el medio hay buenos jugadores y que había que potenciarlos en la Selección, como Trauco que hace unos meses estaba en la selva y no daba el salto; Cueva, Flores, ocurre ahora con Manzaneda, Polo, Corzo. Gareca ha insertado una dinámica ganadora, el trabajo mental es muy importante".

"La Selección Peruana ha roto esquemas. No mitos, sino realidades, porque nunca habíamos ganado en Quito y Asunción, a pesar que en esas ocasiones éramos muy superiores. El punto de quiebre no fue contra Venezuela, sino contra Uruguay, fue uno de los mejores de visitante, casi lo empatamos, y es ahí donde digo este equipo la puede hacer".

Sobre el próximo encuentro ante Argentina y las bajas que tiene la bicolor, comentó: "Me preocupa más quien irá por Ramos, porque Araujo sale de una lesión y el llamado es Santamaría, que me encanta como defensa, igual a Juan (Reynoso), pero no ha jugado mucho en Eliminatorias. Por Cueva puede ir Jefferson, por Carrillo puede ir Polo".



Y también habló sobre el puesto 12 que alcanzó la Selección Peruana por primera vez en su historia en el Ranking FIFA: "Esto es muy matemático, estamos ahí porque estamos ganando y ganando".

► Perú vs. Argentina: el video inédito de Ricardo Gareca practicando tenis de mesa

TE PUEDE INTERESAR