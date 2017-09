Oswaldo 'Cachito' Ramírez: "Yo digo que los argentinos tienen miedo"

Oswaldo 'Cachito' Ramírez fue el héroe de la clasificación de la Selección Peruanaal Mundial de México 70' y, al mismo tiempo, el verdugo de Argentina. La historia es simple: marcó un doblete justamente en La Bombonera y el 2-2 final dejó a la albiceleste sin opciones.

Han pasado cerca de 50 años desde la aquella hazaña y la bicolor volverá al mismo estadio para enfrentar a la misma selección. Los nombres en el campo serán otros, pero ahí en la tribuna, este jueves 5 de octubre, estará 'Cachito'.

"Estoy acompañando a una selección de hinchas. Un equipo de once muchachos que han ganado un premio. Me pidieron que yo los acompañará para alentar a la Selección Peruana y respondí que no tenía ningún problema", comentó.

Sobre el pedido de Argentina para que el partido se juegue en La Bombonera, agregó: "Dicen que los argentinos quieren jugar ante Perú en La Bombonera porque para ellos es una revancha, yo digo que tienen miedo".

"Lo único que yo le pido a esta Selección Peruana es que tenga garra, que tenga deseos y la luchen dentro del campo. Y si llegan a perder el partido, todos vamos a reconocer que lo dejaron todo. Si clasifican con mayor razón", finalizó.

