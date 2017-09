Pablo Bengoechea: "Estoy contento por Carlos Ascues y porque Alianza Lima también ganó sin él"

Infla el pecho por ser el vigente campeón del Torneo Apertura, pero no se cuelga de ese logro como para tomarse un relajo. Pablo Bengoechea, habló de la semana perfecta de Alianza Lima, los goles de Carlos Ascues y el triunfazo en Ayacucho FC del que dijo que está feliz porque "ganamos sin Ascues".

El uruguayo señaló que, tras el mal inicio en el Torneo Clausura al caer goleados ante Real Garcilaso en Cusco, "el equipo se ha recuperado y estamos felices del momento, pero preparándonos para lo que se viene. Tuvimos una muy buena semana, pero solo es una y hay que estar listo para las demás que vienen"; señaló.

Y en esa preparación tiene a un jugador que ha sido vital: Carlos Ascues, "un gran jugador que ha venido al equipo que ganó el Apertura y así como (Gabriel) Leyes, estamos contentos con su llegada", dijo en entrenador quien destacó que lo del 'Patrón' es mucho más notorio porque "ha marcado goles en partidos donde sumamos seis puntos, pero más feliz porque también ganamos sin él", dijo en entrevista con NexTV.

"Todo va según lo planeado"



Algo que por primera vez contó Pablo Bengoechea es que "si Leao Butrón se recupera jugará porque él es el titular. La hablamos en enero y le dijimos cómo iba a ser la temporada y que Ángelo Campos y Daniel Prieto tendrían su oportunidad y por suerte se va cumpliendo todo casi perfecto".

No habla de su continuidad



A Pablo Bengoechea le pregunntaron si le ilusiona quedarse para jugar la Copa Libertadores y señaló que "Todos soñamos, pero me baso en la realidad: tengo contrato hasta diciembre. La temporada va muy bien pero hay cosas mas importantes como decir 'si sale campeón' ¿Y si Alianza si no sale campeón? Hasta ahora va todo muy bien. Logramos el Apertura, eso da confianza, tranquilidad, pero es parte del pasado y ahora pensamos en el Clausura".

