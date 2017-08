Paolo Guerrero tiene desgarro ¿llegará al partido contra Ecuador?

Desde Brasil no llegan buenas noticias. Paolo Guerrero tiene un desgarro (moderado) en la parte posterior del muslo derecho y quedó descartado para el partido contra Vitoria, por el campeonato brasileño, y puede perderse el partido de la semifinal de la Copa de Brasil (16 agosto).



La pregunta que cae de madura es ¿llegará al partido de la Selección Peruana contra Ecuador? "Nos han enviado el informe médico, pero hemos solicitado que nos envíen las imágenes de la resonancia o ecografía que le sacaron para conocer la magnitud del desgarro (moderado)", dijo Jorge Alva, médico de la FPF, a Depor.



No es que los médicos de la Videna desconfíen, pero quiere analizar los exámenes para conocer el tiempo que llevará su recuperación el desgarro moderado, que padece el jugador. "Paolo ya empezó tratamiento. No descartamos que viaje un terapista a Río para que reciba atención especial", acotó el doctor.



De reconfirmarse que es un desgarro moderado, el delantero peruano tendría para dos a tres semanas (21 días). El partido entre Perú y Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias, se jugará el próximo 5 de setiembre. Falta prácticamente un mes para el encuentro que se jugará en Quito.