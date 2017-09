Pedro Aquino: "Estamos bien, pero la infraestructura en Puebla está jodido, está todo complicado acá"

Gracias a Dios están bien. Pedro Aquino y Luis Advincula, los peruanos que juegan en los Lobos BUAP de México, señalaron estar bien tras el terremoto que sacudió varias ciudades del país azteca este martes.

Los jugadores de la Selección Peruana aseguraron que la situación por allá está complicada, pero que gracias a Dios ellos se encuentran estables.

"Todo está bien acá. No ha pasado nada, han habido algunos daños en el departamento, pero todo bien. No tengo nada en la cabeza ahorita, no sé si voy a regresar al Perú. Te podría decir cualquier cosa por el susto, pero no tengo nada. Está jodido, está todo complicado acá", dijo Pedro Aquino en Canal N.

"Gracias a dios estoy bien. Estoy muy bien, muy fuerte", complementó Luis Advincula, quien prefirió no dar declaraciones en este momento.

Pedro Aquino y Luis Advíncula se llevaron un gran susto, pero afortunadamente están ilesos.

