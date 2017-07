Pedro Aquino: "Me he adaptado rápido a los Lobos BUAP".

Cada vez falta menos para el inicio de la liga mexicana, pero parece que Pedro Aquino está listo. El volante de la Selección Peruana señaló que se ha adaptado rápidamente y que cuenta las horas para comenzar a jugar.

"Acá el profe me ha dado mucha libertad para subir y bajar como lo hacía en Cristal, pero se hace más seguido el ida y vuelta. Hay más exigencia, por suerte ayudé para el gol del equipo en el amistoso que jugamos", contó Aquino en su página web.

"Estoy feliz porque me he adaptado rápido a lo que quiere el entrenador y el equipo. Cada vez me siento mejor", agregó el ex jugador de Sporting Cristal.

Este miércoles los Lobos BUAP disputarán un nuevo amistoso ante los 'Potros' y ahí es muy posible que volvamos a ver en acción a Pedro Aquino. Y, claro, también a Luis Advíncula.

Pedro Aquino vivirá su primera experiencia en el extranjero y espera romperla para seguir siendo considerado en las convocatorias de Ricardo Gareca, El volante tiene la primera opción de ser titular ante Bolivia.

