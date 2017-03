Pedro Aquino sobre reemplazar a Tapia: "Si me toca jugar lo haré de la mejor manera"

La foto que acompaña a esta nota podría describir lo que es Pedro Aquino. La forma en como ha evolucionado y como se ha convertido en un jugador muy necesario para la Selección Peruana. Ante Philippe Coutinho, o ante cualquiera, el volante siempre te ofrece lo mismo: harta recuperación y pelota bien jugada.

Es por eso que aunque faltan varios meses, Aquino es el principal candidato para reemplazar a Renato Tapia (suspendido) en el próximo partido ante Bolivia. De acá a agosto pueden pasar muchas cosas, pero el jugador celeste aseguró que trabaja para estar listo.

"De hecho con la selección se pudo ganar, estuve muy contento, feliz de estar y formar parte del partido. Trato de trabajar al máximo, siempre a conciencia, si me toca estar ante Bolivia tratar de hacerlo de la mejor manera y sino a apoyar desde afuera",

Asimismo, el jugador de 21 años aseguró que comenzó mal la temporada pero hoy ya se encuentra cerca de alcanzar su mejor momento.

"No comencé el año bien, venía de una lesión, pero bueno me fui adaptando y ahora trato de estar bien. Pude entrar contra Venezuela y creo que traté dar todo de mí. Me acerco a mi mejor nivel", agregó.

"Venimos trabajando bien, al máximo. Vamos a llegar de la mejor manera, creo. Ahora vamos a tener partidos de prácticas y tenemos que aprovecharlos para llegar con ritmo al reinicio del torneo y la Copa Libertadores", puntualizó.

