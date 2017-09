Un potente terremoto que remeció a México no estuvo ajeno a la realidad peruana. De hecho, existe un universo pequeño de futbolistas nacionales, encabezada por Pedro Aquino, que sufrió el azote del fenómeno, cuya intensidad fue de 8,2, de acuerdo a la escala de Richter.

“Sentí bastante miedo, porque nunca me la he pasado fuera de mi país. Sin mis padres. Cuando pasaba en Perú, estaba con ellos. Todo esto me afectó un montón. La pasé muy solo. De hecho, me asusté un montón. Me levanté, estaba con las luces apagadas y la desesperación de querer hacer algo y no poder”, narró Aquino en RPP Noticias.

Cabe destacar que el terremoto dejó 32 muertos y daño algunas ediciones y viviendas de varias zonas. Por supuesto, fue el sismo más potente que se registró después de 30 años.

La reacción de Andy Polo, jugador de Morelia de México, tras el terremoto. (Captura: Twitter)

“Una cosa es estar solo y con la familia. La altura donde estoy es demasiado complicada. Por ahí recibí la llamada de ellos”, agregó Aquino, quien fue sorprendido por el terremoto en su habitación, ubicada en el piso 14 de un edificio de Puebla (ciudad que se encuentra a 3 horas del Chiapas, donde se registró como epicentro del fenómeno).

Por otro lado, el futbolista de la Selección Peruana analizó lo que será el choque decisivo que afrontarán ante Argentina en Buenos Aires: “Sí me imagino marcando a Messi. Anticiparle los balones, no dejarlo voltear y yendo fuerte siempre. Un partido se puede perder con un tiro libre. No hay que cometer faltas cerca al área”.

