Pedro Gallese y Arévalo Ríos son compañeros en Veracruz de México y han forjado una buena amistad. Por eso, el volante, confiado en sus habilidades, se atrevió a jurar un gol en el arco del portero, para el choque entre la Selección Peruana contra Uruguay. Por supuesto, ambos rieron aquella vez, pero el destino les tenía preparados otra cosa.



Claro, la suerte jugó a favor de Pedro Gallese y fue titular en el choque contra Uruguay. Inclusive, el guardameta se mostró más seguro y tuvo intervenciones trascendentes para la victoria de la Selección Peruana sobre la ‘charrúa’. Sin embargo, Arévalo Ríos se quedó con la miel en los labios de no anotarle a Gallese, tras no jugar ni un solo minuto.

(Foto: Agencias) (Foto: Agencias)

“Yo tengo a Arévalo Ríos de compañero en mi equipo. Supe que ellos [Uruguay] apuntaban más al partido en Lima. Por eso, bromeábamos, nos molestábamos. Arévalo me dijo que me iba a hacer un gol y ni siquiera jugó [risas]. Ahora me toca vacilarlo”, contó Pedro Gallese.



El ex Juan Aurich manifestó que se cobró su revancha personal ante Uruguay, luego del craso error que cometió en el empate ante Venezuela. Por supuesto, Gallese no fue de los más criticados del cotejo y hasta su permanencia se puso en tela de juicio.



“Un error del arquero siempre va a ser criticado. El profesor volvió a confiar en mí y me cobré mi revancha. Tuve la suerte de proteger el arco y lo hice bien”, agregó Pedro Gallese, quien también reveló detalles sobre la conversación que mantuvo Ricardo Gareca con el grupo tras la victoria ante Uruguay.



“Gareca nos felicitó, nos dijo que era el grupo que buscaba para enfrentar todos los partidos. Salimos con la idea de darle una alegría al Perú, en un momento difícil. Tenemos la ilusión de ir al Mundial y darle esa alegría al hincha. Todos mis compañeros piensan como yo: todos nos vemos en el Mundial. Siempre le jugamos a Uruguay. Nunca rifamos la pelota”, concluyó Gallese.



Pedro Gallese analizó la victoria sobre Uruguay. (Video: Jesús Mestas Wong)

