Respira tranquilo. Pedro Gallese afirmó que llegará apto para los duelos ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias. El arquero de la Selección Peruana superó una lesión en la mano izquierda, la misma que en algún momento lo hizo dudar de su convocatoria.

"Cuando tuve la lesión y no tenía minutos por un momento pensé que no me iban a llamar. Ahora ya he sumado minutos y eso sirve para llegar bien a la Selección Peruana", dijo en el programa 'La Sobremesa' de Ovación.

Pedro Gallese se enfrentó el fin de semana a Raúl Ruidíaz y Andy Polo y salió perdiendo en el duelo de peruanos. Morelia superó por 1 a 0 a su equipo, Veracruz.

"Una 'Pulga' me arruinó el trabajo del fin de semana, pensé que me la tiraba a mi izquierda pero bueno, ahora queda pensar en el próximo partido", comentó.

Selección Peruana Pedro Gallese junto a Sergio Santín, DT asistente de la Selección Peruana. (FPF)

El arquero de la bicolor, quien ya dejó atrás una fractura en la mano izquierda por la que tuvo que ser operado, recibió hace unos días la vista del asistente técnico de Ricardo Gareca, Sergio Santín.

La Selección Peruana enfrentará a Venezuela el 23 de marzo, a las 6.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Maturín y el 28 de marzo recibirá a los 'charrúas', a las 9.15 p.m. en el Nacional.

