Pedro Troglio recordó el día que marcó a Maradona y lo comparó con Messi: "No hay forma de pararlo"

La Selección Peruana tendrá una dura prueba en las Eliminatorias este 5 de octubre cuando visite a la Argentina. ¿Cómo ganar en la Bombonera? ¿Cómo competir contra un crack como Lionel Messi? Para Pedro Troglio, DT de Universitario de Deportes, "no hay manera de pararlo", sin embargo, explicó la fórmula para que el equipo de Ricardo Gareca pueda contrarrestar.

"Tú puedes trabajar de mil maneras para parar a Messi, pero creo que no hay una manera, al menos que él no este bien. Hay antídotos, como anticiparlo y estar encima, pero estamos hablando de un extraterrestre, un tipo distinto a todos los jugadores. Se le podría rodear con dos o tres jugadores, pero dejas libres a otros que también juegan bien", comentó en conferencia de prensa.

Incluso, recordó que en su etapa como futbolista él no pudo competir ante Diego Maradona: "A mí un día me pusieron a marcar a Maradona, hombre a hombre, y no lo pude parar. Jugaba de primera y cuando yo iba llegaba tarde".

Troglio dio detalles sobre lo que la Selección Peruana debería hacer para tener el partido bajo control: "Perú no tiene que renunciar a lo que viene haciendo. Seguir en su trabajo grupal, en la presión, en la recuperación del a pelota, en los movimientos que ejerce a la hora de atacar, en el carácter que está teniendo. Perú ahora le da vuelta a partidos. Se ha parado bien en canchas difíciles como la de Paraguay y Ecuador. Tiene que ir por esa sintonía".



"Si bien Argentina tiene al mejor del mundo, hoy por la realidad de ambas selecciones, está parejo. Lo que ha hecho esta Selección Peruana es decir que hoy las posibilidades están cincuenta y cincuenta. Antes todos creían que Perú iba a Argentina y eran ellos los que tenían el 90 por ciento de posibilidades de ganar", finalizó.

