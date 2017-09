Y llegó el día. Antes de realizar su gira por Europa para reunirse con sus estrellas, Jorge Sampaoli oficializó la lista de convocados que militan en el extranjero, con miras a los choques ante Perú y Ecuador. Por supuesto, el grupo lo encabeza Lionel Messi.

Sin el ‘Pipita’ Higuaín, Jorge Sampaoli volvió a apostar por la delantera que estuvo presente en la fecha doble anterior: Sergio Agüero, Maurio Icardi y Dybala.

[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli dio a conocer la lista de jugadores del exterior convocados para los partidos ante Perú y Ecuador. pic.twitter.com/gOqDz19R1J — Selección Argentina (@Argentina) 15 de septiembre de 2017

No hay duda que Jorge Sampaoli saldrá ante Perú convencido de quedarse con los tres puntos. Y claro, el calor de La Bombonera será el lugar perfecto para asegurar el aliento cuando las piernas ya no respondan. Sin embargo, los de Ricardo Gareca no se la pondrán tan fácil.

A esta lista de convocados de Argentina se sumaron los cracks Ángel Di María, Javier Mascherano, quienes enfrentaron a Perú en el estadio Nacional. El encuentro quedó 2-2.

En las próximas horas, Sampaoli emprenderá una gira por Europa para preparar con sus jugadores el duelo ante Perú y Ecuador, dos duelos que deciden su clasificación al Mundial de Rusia.

