Christian Cueva con todo ante Colombia: “No pensamos en el repechaje”

Por la cabeza de Perú solo pasa la victoria. No hay otra. No hay más. A Colombia se le gana sí o sí. Solo de esa manera los de Ricardo Gareca se clasificarán de manera directa al Mundial de Rusia 2018. ¿Y el repechaje? Al menos por la cabeza de Christian Cueva no pasa eso.

“Si ganas, estás adentro, como directo. No hay otra. No pensamos en el repechaje. La idea es ganar. No es tanto que veamos la tabla de posiciones. No es lo que nos importe más. Tienes que depender de ti mismo”, dijo Christian Cueva en referencia ante un posible beneficio que traería un empate en casa ante Colombia.

En ese sentido, el volante de la Selección Peruana aceptó que el partido ante Colombia será el más importante de su carrera. De hecho, una victoria significaría la clasificación directa.

“Para mí, es un partido muy importante. Esto es un sueño que comenzamos desde que se inició el proyecto. Estamos a un paso de lograrlo”, agregó Cueva , que no estuvo en el duelo ante Argentina en La Bombonera.

Por otro lado, el ex Alianza Lima agradeció el apoyo incondicional del hincha y se imaginó un Nacional repleto de almas ‘bicolor’ cantando sin parar los 90 minutos.

“El país entero está comprometido con este sueño. Nosotros somos los actores fundamentales, pero el apoyo será importante”, concluyó.

