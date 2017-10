Jaime Bayly: "Si Perú va al Mundial, no me busquen esa noche en televisión"

No hay nada en el mundo más importante en el mundo para Jaime Bayly que el fútbol. Ni la religión de su mamá, ni tampoco la afición por la caza de su padre. Menos un libro, a pesar de que es escritor, o una buena película o disco musical. El también periodista peruano vive con intensidad el gran momento de la Selección Peruana y contó cómo celebrará en caso el equipo de Gareca clasifique.

Desde muy chico, Bayly creció viendo fútbol. Es hincha de la Selección Peruana de los años 80 y tiene como ídolos a los futbolistas de esa gran generación como Cubillas, Cueto, Uribe y Chumpitáz.

El escritor, además, reveló a través de una columna de opinión que él no cuenta su vida en años, sino en Mundiales de fútbol. "No he vivido, pues, 52 años: he vivido once mundiales de fútbol, contándolos no desde 1970, porque entonces tenía apenas cinco años y no recuerdo nada, sino desde 1974, un mundial que ya recuerdo muy bien, y en el que había apostado a que ganaría Holanda, lástima que quedó segunda", reveló.

Asimismo, Jaime Bayly reveló cómo celebraría en caso la Selección Peruana logre su clasificación este martes ante Colombia, ¿una locura como las que nos tiene acostumbrados?

"No sé cómo lo celebraré, ya estoy viejo para emborracharme o fumarme tres porros seguidos de marihuana o saturar mis orificios nasales de cocaína, creo que me pondré mi camiseta de la selección y jugaré un partido aparte con mi esposa en la cama, esa celebración erótica me parece que sería muy apropiada, porque ella vive y sufre el fútbol casi tanto como yo", agregó Jaime Bayly.

"El martes será el día más importante del año para mí, y si me apuran el más importante de hace muchos años, y en caso de que al final prevalezca Perú, no me busquen esa noche en mi programa de televisión, pues seguramente estaré en una cantina, antro, bar de alterne o lupanar, festejando a viva voz y alicorado con mis compatriotas, o ya luego en la cama, con mi esposa, ambos vistiendo la camiseta peruana, haciendo la segunda cosa más importante de la vida después del fútbol, que es el amor", culminó.

Como Jayme Bayly, muchos hinchas ya prometieron hacer locuras inimaginables si es que este martes todo sale bien y la bicolor consigue el ansiado boleto a Rusia 2018.

