Perú contra Ecuador no se vería por señal abierta en Quito

El estadio se llena o no ven el partido. Este martes, Perú visita a Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 y el hincha tricolor no está muy enganchado con su selección debido a los últimos malos resultados que lo sacaron de la zona de clasificación. Esta poca expectativa trae cola y afectaría a todos en Quito porque el partido no sería transmitido en vivo en la capital.

Las entradas para el choque de este martes no se han acabado. La expectativa es poca a pesar de que Ecuador se juega sus chances de llegar al Mundial ante la blanquirroja. Pero eso no es motivo, para el hincha tricolor, para ir al estadío. A menos de 24 horas para el cotejo quedan boletos para tres tribunas. Y ante esa situación al FIFA se pronunció y la transmisión del partido para Quito, corre peligro.

Así lo anunció Nicolás Vega, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), -NR. Pichincha es la provincia donde se encuentra la ciudad de Quito- quien contó detalles de la orden emitida por FIFA.

"​Existieron alrededor de 24 mil abonos vendidos para los partidos con Colombia y Perú. De esos abonos todavía no se han canjeado alrededor de 6000 entradas. Lo que tenemos libre son tribunas, alrededor de 1000 preferencias y palcos", contó en el portal Bendito Fútbol de Ecuador.

Si hasta horas antes del partido no se acaban las entradas para el Perú vs. Ecuador de este martes a las 4 de la tarde (hora peruana), la señal abierta no se habilitará para la capital norteña. Los precios de las entradas son: Preferencia 45 dólares; Tribuna 80 dólares y Palco 200 dólares.

