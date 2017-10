Perú empató con Argentina y Lionel Messi se fue buscando consuelo [VIDEO]

Levantó la cabeza buscando consuelo en el cielo, no lo encontró y solo atinó a cerrar los ojos con un claro gesto de resignación. Fue Lionel Messi mostrando su lado más humano tras el empate sin goles en el Perú vs. Argentina que lo aleja del Mundial. Nadie entiende lo que vive la albiceleste que ha entrado en un vacío de resultados y que en unos días podrían agravar la crisis si no clasifican.

Pero no fue solo 'Lio'. Jorge Sampaolí no dejaba de renegar en el banco de los suplentes. Javier Mascherano no encontraba mejor forma que desfogar su bronca que morder su propia camiseta. Todo en Argentina es un caos y no saben qué mas hacer para salir de ella.

Porque tener al mejor jugador del mundo no basta. Porque él, sí Lionel Messi, puede generar, patear, correr, pero sus compañeros no lo complementan. Él solo no puede hacerlo todo y quedó demostrado. Y lo peor es que en Argwentina lo saben y no le encuentran la vuelta.

Por eso es lamento de los jugadores. Por eso la desazón y la bronca del 'Hombrecito'. Perú fue superior en lo táctico y, a pesar de la gran noche individual de Lionel Messi, no le bastó para tumbarse el proceso del 'Tigre'.

Argentina hoy llora porque sumó su tercer empate consecutivo en las Eliminatorias Rusia 2018 y, tras otro empate contra Perú (como en 1969) puede quedar fuera de un Mundial.