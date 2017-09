Perú: Indecopi sancionó a la FPF por afectar los derechos de los consumidores

La expectativa por ver a la bicolor fue tanta que algunos hinchas tuvieron serios inconvenientes para asistir a los partidos. En el Perú vs. Brasil, por ejemplo, varios aficionados hasta se quedaron afuera con entrada en mano y pues, tras varios meses de investigaciones, llegó la primera sanción por parte de Indecopi.

El ente supervisor impuso la multa de 23.7 UIT (S/95,985) en primera instancia y también obligó a que la FPF tome algunas medidas correctivas en beneficio de los hinchas que fueron afectados tanto en el duelo ante el 'Scracth', como también en el partido ante Argentina en Lima.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Indecopi, la FPF incumplió con:



1- Responder por la idoneidad de los servicios ofrecidos.

2- Dar información que indujo al error respecto a características, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los servicios ofrecidos.

3- No contar con un Libro de Reclamaciones, en forma física o virtual.

4- No cumplir con el derecho que tienen los consumidores de solicitar el Libro de Reclamaciones cuando lo estimen conveniente.

Asimismo se afectó con los aficionados que fueron al partido contra Brasil de la siguiente manera:



1- Defraudó las expectativas de los consumidores que no pudieron ingresar al recinto deportivo, sin mediar justificación.

2- Por informar a los consumidores que no tendrían derecho a exigir la devolución de lo pagado.

3- La FPF no contaba con un Libro de Reclamaciones en el Estadio Nacional ni con el aviso del mismo, como lo exige la ley.





En tanto, en el duelo de octubre del 2016 ante Argentina, la FPF atentó contra los derechos de los hinchas al no contar con un libro de reclamaciones.

Asimismo, Indecopi le ordenó a la FPF devolver el dinero de las personas que se quedaron sin entrar al estadio en un plazo de 30 días. O que canjee las entradas.

