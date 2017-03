Perú: prensa uruguaya considera que la 'celeste' no es la misma, pero con Luis Suárez se repotenciará 

Uruguay está muy cerca de sellar su clasificación al próximo mundial; sin embargo es muy criticado en su país por la última paliza que le propinó Brasil en el Centenario. La prensa charrúa señaló que el equipo "está tibio"; sin embargo se mostraron seguros de mejorar con la presencia de Luis Suárez.

El portal deportivo Ovación de Uruguay señaló que Uruguay falló mucho en la defensa ante el Scratch y que sus laterales estuvieron perdidos ante el gran vértigo brasileño. Asimismo, se animaron a pedir variantes para el partido en Lima.

Sergio Markarián halagó a Edison Flores y a Pedro Aquino

"Sorprendió el bajo rendimiento de la defensa celeste ante Brasil. Los laterales no tuvieron un buen desempeño y los zagueros fallaron seguido. Quedó solo el amor propio de la última línea", se lee en el medio 'charrúa'.

El medio campo tampoco se salvó de la crítica. "Egidio Arévalo Ríos es de los que más ha rendido en la selección uruguaya, un todo-terreno que marca, corta, y también se proyecta. A su habitual entrega, le suma certeza en los pases. Su labor se vio sostenida con la llegada de Carlos Sánchez, otro volante de notables condiciones físicas y futbolísticas, pero el jueves, estuvieron muy lejos de dar lo que pueden dar. Y el equipo sintió "su ausencia". Jamás pudieron con los volantes brasileños", aumentaron.

"Lo cierto es que con el regreso de Luis Suárez, Uruguay se potencia enormemente en el ataque. Volverá a contar con dos de los mejores delanteros del mundo, en una instancia que si bien no es decisiva, tiene vital importancia por los puntos en juego. Contra Brasil fue un equipo tibio, que no lastimó, que no tuvo pegada en los últimos metros de cancha. Con Suárez, será muy diferente", terminaron.

Guerrero se elevó como CR7 para anotar el empate en el Perú vs. Venezuela

En Uruguay confían plenamente en su goleador, pero en la Selección Peruana hay harta confianza por dar un golpe este martes y conseguir una victoria ante el equipo oriental.

NO DEJES DE LEER